Помогать Италии отправились 20 украинских врачей

4 апреля, 2020, 11:07

Утром субботы, 4 апреля 2020 года, два десятка специалистов МВД и Минздрава отправились с гуманитарной миссией в Италию, которая сейчас больше всего в Евросоюзе страдает от пандемии коронавируса

Все врачи полетели добровольно. За несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов. Об этом заявили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт МВД.

"Сегодня мы отправляем в регион Марке 20 украинских медиков. Для нас это важный шаг, правильно помогать друзьям в трудные времена. Это проявление солидарности и конкретной помощи. В Италии работают многие украинцы, по неофициальным данным, около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе. И очень важно - украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса ", - сказал Аваков.

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Глава МВД также отметил, что за два дня в Италию будет направлена гуманитарная помощь:

"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели, наши медики вернутся, пройдут все процедуры безопасности и будут передавать опыт ", - добавил министр внутренних дел.

В свою очередь Степанов отметил, что медики, которые отправляются в Италию, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

"Мы будем постоянно держать связь с нашими врачами в Италии, чтобы все наработки, которые есть в лечении этой болезни мы могли использовать в Украине. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни ", - сказал Максим Степанов.

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Арсену Авакова и министру здравоохранения Максиму Степанову за столь необходимую итальянским врачам помощь и поддержку.

"Украинские медики, которые будут 14 дней работать, помогать итальянским врачам и получать опыт, которые они смогут использовать дальше. Этот вклад итальянская сторона очень ценит", - отметил Давиде Ла Чечилия.

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