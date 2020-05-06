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Espreso.tvСпортЗвездный игрок "Ювентуса" после длительной борьбы вылечился от коронавируса

Звездный игрок "Ювентуса" после длительной борьбы вылечился от коронавируса


фото: Getty Images
Звездный полузащитник туринского "Ювентуса" Пауло Дибала сдал отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный instagram итальянского клуба.

26-летний аргентинец более месяца был заражен COVID-19, однако сегодня, 6 мая, наконец сдал отрицательный тест и теперь может начать тренировки с "Ювентусом".

В текущем сезоне Дибала провел 34 матча, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 72 млн евро.

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