Звездный игрок "Ювентуса" после длительной борьбы вылечился от коронавируса
6 мая, 2020, 21:53
Звездный полузащитник туринского "Ювентуса" Пауло Дибала сдал отрицательный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный instagram итальянского клуба.
26-летний аргентинец более месяца был заражен COVID-19, однако сегодня, 6 мая, наконец сдал отрицательный тест и теперь может начать тренировки с "Ювентусом".
В текущем сезоне Дибала провел 34 матча, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 72 млн евро.
- 5 мая туринский "Ювентус" сделал заявление, что полузащитник команды Дибала до сих пор болен коронавирусом.
- 5 мая Криштиану Роналду вернулся из Португалии в Италию, однако будет вынужден провести еще две недели в самоизоляции.
- Напомним, 26 марта бывший президент итальянского "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи раскритиковал Криштиану Роналду, который остался в Португалии во время пандемии коронавируса .
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