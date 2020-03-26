Поехал к больной матери, а сам загорает возле бассейна: экс-президент "Ювентуса" раскритиковал Роналду за "побег" из Италии
Об этом сообщает TuttoJuve.
По словам Джильи, Кришитану Роналду и другие футболисты должны были остаться в Италии, несмотря на вспышку коронавируса в стране.
"В "Ювентусе" все стало сложнее, когда первым выехал Роналду. Он сказал, что поехал к матери, а теперь показывает, как загорает возле огромного бассейна. Была сделана уступка для Роналду, затем Гонсало Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась. Они все должны были остаться в расположении "Ювентуса", - сказал Джильи.
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Роналду улетел в Португалию 3 марта, после того, как стало известно, что его мать перенесла инсульт.
Ранее на COVID-19 заболели три футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Дибала.
- Напомним, 25 марта стало известно, что одноклубник украинца Руслана Малиновского по итальянской "Аталанте" Марко Спортьелло заболел коронавирусом .
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