Поехал к больной матери, а сам загорает возле бассейна: экс-президент "Ювентуса" раскритиковал Роналду за "побег" из Италии

26 марта, 2020, 10:32

Бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи раскритиковал португальского футболиста Криштиану Роналду, который остался в Португалии во время пандемии коронавируса

Об этом сообщает TuttoJuve.

По словам Джильи, Кришитану Роналду и другие футболисты должны были остаться в Италии, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

"В "Ювентусе" все стало сложнее, когда первым выехал Роналду. Он сказал, что поехал к матери, а теперь показывает, как загорает возле огромного бассейна. Была сделана уступка для Роналду, затем Гонсало Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась. Они все должны были остаться в расположении "Ювентуса", - сказал Джильи.

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Роналду улетел в Португалию 3 марта, после того, как стало известно, что его мать перенесла инсульт.

Ранее на COVID-19 заболели три футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Дибала.

Напомним, 25 марта стало известно, что одноклубник украинца Руслана Малиновского по итальянской "Аталанте" Марко Спортьелло заболел коронавирусом .

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