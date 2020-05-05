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Espreso.tvСпортЗвездный игрок "Ювентуса" уже месяц не может вылечиться от коронавируса

Звездный игрок "Ювентуса" уже месяц не может вылечиться от коронавируса


фото: Getty Images
Туринский "Ювентус" сделал заявление, что полузащитник команды Паулу Дибала до сих пор болен коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

По информации источника, сейчас у футболиста нет никаких симптомов коронавируса и он чувствует себя нормально, однако тест на COVID-19 снова оказался положительным. Дибала уже более месяца заражен коронавирусом.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 34 матча, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 72 млн евро.

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