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Espreso.tvСпортРоналду поставили жесткое условие после возвращения в Италию

Роналду поставили жесткое условие после возвращения в Италию


фото: Getty Images
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся из Португалии в Италию, однако будет вынужден провести две недели на самоизоляции

Об этом сообщил журналист Джованни Альбанезе в twitter.

По его информации, Криштиану Роналду вернулся из Португалии в Италию. 35-летний форвард, в марте улетел на Мадейру и поддерживал там форму во время паузы в чемпионате Италии.

Роналду проведет четырнадцать дней в самоизоляции в собственном доме в Турине, прежде чем сможет тренироваться на базе вместе с командой.

В ближайшие дни в "Ювентус" должны прибыть и другие легионеры - Гонсало Игуаин, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Данило, Войцех Щенсны, Адриен рабьей, Сами Хедира, Маттейс где Лигт и Матюиди.

С 4 мая в Италии разрешено возобновить индивидуальные тренировки, с 18-го - командные.

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