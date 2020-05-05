Роналду поставили жесткое условие после возвращения в Италию
Об этом сообщил журналист Джованни Альбанезе в twitter.
По его информации, Криштиану Роналду вернулся из Португалии в Италию. 35-летний форвард, в марте улетел на Мадейру и поддерживал там форму во время паузы в чемпионате Италии.
Роналду проведет четырнадцать дней в самоизоляции в собственном доме в Турине, прежде чем сможет тренироваться на базе вместе с командой.
В ближайшие дни в "Ювентус" должны прибыть и другие легионеры - Гонсало Игуаин, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Данило, Войцех Щенсны, Адриен рабьей, Сами Хедира, Маттейс где Лигт и Матюиди.
С 4 мая в Италии разрешено возобновить индивидуальные тренировки, с 18-го - командные.
#CristianoRonaldo lascia l'aeroporto di Caselle scortato: trascorrerà a casa i quattordici giorni di isolamento, prima di potersi allenare alla Continassa. #Juventus pic.twitter.com/Nonw7BBE1k- Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 4, 2020
- Напомним, 4 мая стало известно, что Криштиану Роналду подарил матери автомобиль Mercedes GLC Coupe за 100 тыс. евро.
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