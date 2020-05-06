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Espreso.tvОбществоСуркисы против ПриватБанка: Верховный суд перенес заседание на 15 июня

Суркисы против ПриватБанка: Верховный суд перенес заседание на 15 июня

Большая палата Верховного суда перенесла рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов на 15 июня

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Заседание состоится 15 июня 2020 года в 10:30 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.
  • На трех активистов партии "Демсокира" составили админпротоколы за нарушение карантина на митинге под Верховным судом, где рассматривали связанность братьев Суркисов с ПриватБанком.
  • 6 мая политическая непарламентская партия "Демократическая Сокира" заявила о давлении на нее, СМИ и общественность со стороны членов Большой Палаты Верховного Суда.
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