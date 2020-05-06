Суркисы против ПриватБанка: Верховный суд перенес заседание на 15 июня
6 мая, 2020, 18:15
Большая палата Верховного суда перенесла рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов на 15 июня
Об этом сообщила пресс-служба суда.
"Заседание состоится 15 июня 2020 года в 10:30 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8", - говорится в сообщении.
- Напомним, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.
- На трех активистов партии "Демсокира" составили админпротоколы за нарушение карантина на митинге под Верховным судом, где рассматривали связанность братьев Суркисов с ПриватБанком.
- 6 мая политическая непарламентская партия "Демократическая Сокира" заявила о давлении на нее, СМИ и общественность со стороны членов Большой Палаты Верховного Суда.
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