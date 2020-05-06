"Демсокира" заявила о давлении со стороны Верховного суда

6 мая, 2020, 13:15

6 мая политическая непарламентская партия "Демократична Сокира" заявила о давлении на нее, СМИ и общественность со стороны членов Большой Палаты Верховного Суда

Об этом партия "Демсокира" сообщила в Facebook.

В партии отметили, что, несмотря на то, что Верховный суд продолжил рассмотрение дела после сообщения о давлении со стороны "Демсокиры", целью было именно запугать активистов партии.

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"В документе говорится, что "Демократична Сокира", ее соучредители в лице Антона Швеца, а также отдельные СМИ оказывали давление на членов Большой Палаты Верховного Суда в деле Суркисов. Что ж, давайте поговорим более предметно о том, кто на кого давит", - прокомментировали заявление судей в партии.

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В "Сокире" отметили, что сообщения о давлении на судей Верховного Суда - это способ надавить и запугать общественность, то есть всех, кто следит за ходом дела Суркисов и других важных для Украины судебных процессов.

Напомним, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.

На трех активистов партии "Демсокира" составили админпротоколы за нарушение карантина на митинге под Верховным судом, где рассматривали связанность братьев Суркисов с ПриватБанком

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