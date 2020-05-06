Меркель: первая волна пандемии коронавируса осталась позади
Об этом пишет BBC.
"Первая фаза пандемии осталась позади", - сказала она, добавив, что Германия все еще находится в начале пути борьбы с пандемией.
По словам Меркель, последние данные Института имени Роберта Коха о новых подтвержденных случаях заражения были "очень хорошими".
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"Показатели все еще низкие [после отмены карантинных мер], чему я очень довольна", - сказала она.
В Германии объявили о новом этапе ослабления карантина. В ближайшее время откроются все магазины, но социальные контакты будут ограничены до 5 июня.
На данный момент число случаев коронавируса в Германии превысило 167 тысяч, из них почти 7 тысяч летальных. Страна занимает шестое место по количеству больных после США, Испании, Италии, Великобритании и России.
Во всем мире число инфицированных превысило 3,6 млн человек. Более 257 тыс. пациентов умерли.
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