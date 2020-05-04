Реальное количество инфицированных коронавирусом в Германии может достигать 2 млн, - исследование

4 мая, 2020, 18:22

Реальное количество случаев заражения коронавирусом в Германии может в 10 раз превышать зарегистрированное число, говорится в исследовании Боннского университета

Об этом пишет Reuters .

По оценкам группы вирусологов, около 1,8 млн человек, живущих в Германии, могут быть инфицированы, что более чем в 10 раз превышает число подтвержденных случаев.

Для своего исследования ученые взяли анализы у 919 жителей города в округе Хайнсберг на границе с Нидерландами, где зафиксирован один из самых высоких показателей смертности в Германии.

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Ученые также выяснили, что примерно у каждого пятого инфицированного не было никаких симптомов коронавирусной инфекции.

"Результаты могут помочь в улучшении модельного расчета распространения вируса. В настоящее время базовые данные были относительно слабыми", - сказал Гюнтер Хартманн, один их руководителей исследовательской группы.

По данным Института имени Роберта Коха, в Германии зафиксировали 163 175 случаев коронавируса, 6 692 человека умерли.

Распространение коронавируса началось в декабре 2019 года в Китае. С тех пор количество инфицированных превысило 3,5 млн человек во всем мире. Почти 250 тысяч пациентов умерли.

В пятерке наиболее пострадавших от пандемии стран - США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. В США коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, умерли более 67 тысяч человек.