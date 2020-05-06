Обогнала Германию Россия вошла в топ-5 стран по количеству зараженных коронавирусом
Об этом сообщает ТАСС.
По состоянию на 6 мая в России зафиксировано почти 167 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки вирус диагностировали у 10 559 россиян. Ежедневный прирост от 10 тыс. зараженных держится в РФ четвертые сутки подряд.
Читайте также: Третьи сутки более 10 тыс. новых заражений: количество больных коронавирусом в России превысило 155 тысяч
Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (85,9 тыс.) и области (16,5 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (5,8 тыс.).
Также было зафиксировано 86 новых смертей. С начала эпидемии в РФ от коронавируса умерли 1537 человек.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь