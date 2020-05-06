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Espreso.tvОбществоОбогнала Германию Россия вошла в топ-5 стран по количеству зараженных коронавирусом

Обогнала Германию Россия вошла в топ-5 стран по количеству зараженных коронавирусом


фото: reuters
Россия обошла Германию и сейчас занимает пятое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19

Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 6 мая в России зафиксировано почти 167 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки вирус диагностировали у 10 559 россиян. Ежедневный прирост от 10 тыс. зараженных держится в РФ четвертые сутки подряд.

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Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (85,9 тыс.) и области (16,5 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (5,8 тыс.).

Также было зафиксировано 86 новых смертей. С начала эпидемии в РФ от коронавируса умерли 1537 человек.

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