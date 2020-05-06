Германия откроет все магазины, социальные контакты ограничены до 5 июня

6 мая, 2020, 17:29

В Германии обсудили новый этап ослабления карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса

На онлайн-конференции немецкого канцлера Ангелы Меркель с главами регионов было принято решение об открытии всех магазинов, пишет ВВС.

При этом магазины обязаны соблюдать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

Кроме того, будут разрешены встречи членов двух разных семей, они смогут обедать вместе.

В то же время, другие социальные контакты будут все еще ограничены до 5 июня.

Читайте также: Реальное количество инфицированных коронавирусом в Германии может достигать 2 млн, - исследование

Изменения коснутся и матчей Бундеслиги. Они смогут возобновиться во второй половине мая и проходить без зрителей.

Решение по ослаблению мер будет принимать власть федеральных земель - поэтому в местах вспышки инфекции могут действовать более строгие правила.

С 20 апреля в Германии начали действовать некоторые смягчены карантинные меры, в частности, открылись небольшие магазины, площадью меньше 800 метров.

4 мая начал действовать второй этап ослабления карантина: начали работать парикмахерские, а во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады.

На данный момент число случаев коронавируса в Германии превысило 167 тысяч, из них почти 7 тысяч летальных. Страна занимает шестое место по количеству больных после США, Испании, Италии, Великобритании и России.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine