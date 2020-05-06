Германия откроет все магазины, социальные контакты ограничены до 5 июня
На онлайн-конференции немецкого канцлера Ангелы Меркель с главами регионов было принято решение об открытии всех магазинов, пишет ВВС.
При этом магазины обязаны соблюдать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.
Кроме того, будут разрешены встречи членов двух разных семей, они смогут обедать вместе.
В то же время, другие социальные контакты будут все еще ограничены до 5 июня.
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Изменения коснутся и матчей Бундеслиги. Они смогут возобновиться во второй половине мая и проходить без зрителей.
Решение по ослаблению мер будет принимать власть федеральных земель - поэтому в местах вспышки инфекции могут действовать более строгие правила.
С 20 апреля в Германии начали действовать некоторые смягчены карантинные меры, в частности, открылись небольшие магазины, площадью меньше 800 метров.
4 мая начал действовать второй этап ослабления карантина: начали работать парикмахерские, а во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады.
На данный момент число случаев коронавируса в Германии превысило 167 тысяч, из них почти 7 тысяч летальных. Страна занимает шестое место по количеству больных после США, Испании, Италии, Великобритании и России.
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