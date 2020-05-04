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Espreso.tvОбществоВ Германии начался второй этап ослабления карантина: открылись школы и церкви

В Германии начался второй этап ослабления карантина: открылись школы и церкви


фото: reuters
В Германии начался второй этап ослабления карантина, введенного в середине марта из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает DW .

Как сообщается, многие федеральных земель открыли торговые центры, а в школы возвращаются ученики предпоследних и четвертых классов. Также церкви, мечети и синагоги снова открыты для верующих.

"Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады. В земле Саксония-Анхальт теперь разрешены встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 метра, что позволяет восстановить, в частности, занятия спортом в клубах и проведения различных образовательных мероприятий. в остальных 15 землях остается в силе запрет на встрече более двух человек ", - говорится в сообщении.

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В регионах Саксония-Анхальт, Тюрингия и Рейнланд-Пфальце позволили открыть все торговые центры и магазины независимо от величины торговой площади. При этом люди должны соблюдать правила социальной дистанции и гигиены.

Также отмечается, что решение об открытии детских садов, школ и возобновление работы спортивных клубов, в том числе проведение матчей футбольной бундеслиги, отложено до 6 мая.

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"Следующим этапом после этого станет решение вопроса об открытии ресторанов, кафе и гостиниц", - говорится в сообщении.

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