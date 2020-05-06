97 депутатов обратились к Шмыгалю с требованием не отключать АЭС в пользу ветровой и солнечной генерации

Нардеп отметила, что по состоянию на 4 мая энергоблок второй энергоблок Запорожской АЭС уже выведен в резерв, четвертый энергоблок Запорожской АЭС выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт, энергоблоки Ривненской АЭС, Южно-Украинской АЭС и второй энергоблок Хмельницкой АЭС работают с недогруженностью.

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"Из-за административного уменьшения мощности работающих энергоблоков АЭС, увеличилось количество работающих энергоблоков ТЭС, а вместе с ними и цена на электроэнергию для промышленности. Средневзвешенная цена на э/э в мае, которая была реализована на рынке "на сутки вперед", выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, что увеличило финансовую нагрузку на внутреннего производителя, предприятия жилищно-коммунальной сферы и государственный сектор экономики", - отметила Пидласого.

По ее данным, 10 мая планируется вывод в резерв трех энергоблоков Запорожской и Ривненской АЭС общей мощностью 3000 МВт, в дальнейшем, в течение 2020 года, уменьшение производства электроэнергии еще на 9 энергоблоках АЭС по стране.

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