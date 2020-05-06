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Espreso.tvОбщество97 депутатов обратились к Шмыгалю с требованием не отключать АЭС в пользу ветровой и солнечной генерации

97 депутатов обратились к Шмыгалю с требованием не отключать АЭС в пользу ветровой и солнечной генерации

Депутаты требуют не допустить уменьшения доли дешевой атомной электрогенерации в общем балансе энергосистемы Украины

Об этом сообщила нардеп-"слуга" Роксолана Пидласа в Facebook.

"Дешевая государственная электроэнергия или дорогая частная? Кабмин "почему-то" выбрал второй вариант, чем ставит под угрозу промышленное производство и восстановление экономики. Народные депутаты от фракции "Слуга Народа" (по крайней мере, 97 из нас) такое решение не поддерживают, поэтому мы подписали обращение к премьер-министру Шмыгалю с требованием исправить ситуацию", - заявила Пидласого.

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По ее словам, правительство изменило структуру энергобаланса Украины и предоставило преимущество в обеспечении потребителей электроэнергией производителям по "зеленому" тарифу и тепловым электростанциям и существенно сократило объем производства дешевой электроэнергии на АЭС.

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Нардеп отметила, что по состоянию на 4 мая энергоблок второй энергоблок Запорожской АЭС уже выведен в резерв, четвертый энергоблок Запорожской АЭС выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт, энергоблоки Ривненской АЭС, Южно-Украинской АЭС и второй энергоблок Хмельницкой АЭС работают с недогруженностью.

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"Из-за административного уменьшения мощности работающих энергоблоков АЭС, увеличилось количество работающих энергоблоков ТЭС, а вместе с ними и цена на электроэнергию для промышленности. Средневзвешенная цена на э/э в мае, которая была реализована на рынке "на сутки вперед", выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, что увеличило финансовую нагрузку на внутреннего производителя, предприятия жилищно-коммунальной сферы и государственный сектор экономики", - отметила Пидласого.

По ее данным, 10 мая планируется вывод в резерв трех энергоблоков Запорожской и Ривненской АЭС общей мощностью 3000 МВт, в дальнейшем, в течение 2020 года, уменьшение производства электроэнергии еще на 9 энергоблоках АЭС по стране.

Нардепы-"слуги" поставили требования премьеру Шмыгалю:

  • принять меры по недопущению снижения доли атомной электроэнергии в структуре ОЭС Украины и пересмотреть показатели прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год
  • предоставить копии документов на основании которых принималось решение по изменению структуры энергетического баланса и вносились изменения в проект прогнозного баланса электроэнергии ОЭС
 

 

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