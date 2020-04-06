Помогли Ахметову: тарифы на электроэнергию снова растут. Во время пандемии, - колонка Войцицкой

6 апреля, 2020, 20:02

Ринат Ахметов только благодаря мартовском росту цены на электроэнергию за один месяц "отбил" всю сумму, которую выделял на борьбу с коронавирусом

Украина входит в трудные времена: предприятия закрываются, люди теряют работу. В мире происходит резкое падение цен на энергоресурсы: нефть, газ и уголь, пишет в своей колонке на "Экономической правде" народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая.

Это повлекло за собой снижение цен на электроэнергию. И только в Украине, даже во время кризиса, эпидемии и карантина, произошел рост цены электроэнергии.

Это именно то, что так долго и агрессивно лоббировала компания ДТЭК Рината Ахметова, желая сохранять монопольное положение и монопольные сверхприбыли за счет всех украинцев.

Государственное предприятие "Оператор рынка" опубликовало сегодня данные по цене электроэнергии за март: в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины цена электроэнергии в марте выросла на 11,24%.

В общем уже очевидно, что для всех бытовых потребителей тарифы на электроэнергию за март вырастут не менее чем на 12-15%.

Но самым сильным ударом по украинской экономике стал значительный скачок цены, произошедший в конце марта.

В последние дни марта на "рынке на сутки вперед" цена подскочила на 22%. А относительно средней цены февраля такой рост составил до 37%, и это и то время, когда в Европе цены на электроэнергию снижались.

И только на Бурштынском энергоострове, где была сверхвысокая цена, произошло снижение на 5,44%.

В Европе в связи с экономическим замедлением, снижением спроса и острой конкуренции на рынке происходило снижение цен практически на все энергоресурсы, включая электроэнергию.

На сегодня в Украине на "рынке на сутки вперед" цена электроэнергии на 35-135% выше, чем в соседних европейских странах.

Еще более показательна ситуация в странах северной Европы, в зоне так называемого Nord Pool. Относительно североевропейских стран цены в Украине выше на 700-900%!

Такая ситуация объясняется тем, что в Европе работают высокотехнологичные компании, а также наличием свободного открытого и высококонкурентного рынка.

Между собой конкурируют разные производители из разных стран, никто не имеет монопольного положения, происходят перетоки электроэнергии между разными странами.

Таким образом, агрессивный политический лоббизм ДТЭКу Ахметова снова принес ожидаемые и логичные результаты: биржевая цена электроэнергии в Украине стала самой высокой в Европе, а может и во всем мире. Первыми это на себе почувствуют небытовые потребители: школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, заводы, фабрики и т.п.

Это означает инфляцию, подорожание всех товаров и услуг, снижение конкурентоспособности украинской экономики на внешних рынках. Со временем такое повышение тарифов, безусловно, докатится и до населения.

И в эта ситуация - наиболее показательная лакмусовая бумажка, как поведет себя правительство, как покажет свою независимость от олигархов и олигархических монополий.

Или как объяснит, что во всем мире электроэнергия дешевеет, а в Украине, наоборот, дорожает?

А Ринат Ахметов только благодаря мартовском росту цены электроэнергии полностью только за один месяц "отбил" всю сумму, которую выделял на борьбу с коронавирусом.

Такая "благотворительность" обходится Украине и украинцам слишком дорого, поэтому мы не можем себе такого позволить.