"Конец эпохи бедности Ахметова", - Войцицкая о внедрении в Украине RAB-тарифов
Об этом написала народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая.
"Практически во всех европейских странах днем, когда потребление мало, а солнечной генерации много, то цена на электроэнергию снижается. Но наш тарифный регулятор своим решением сделал так, что в Украине теперь будет полная противоположность, чем на европейских рынках ", - пишет она.
Войцицкая выложила два графика. На графике 1 можно увидеть, как в обеденные часы снижается цена электроэнергии в Болгарии (график на сегодня 1 мая). Болгария примечательна тем, что там также много угольной и атомной генерации, то есть в этом она схожа с Украиной. Как видим в дневные часы сегодня электроэнергия более чем в 10 раз дешевле, чем в вечерние или ночные часы.
На графике 2 - цена электроэнергии в Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии. Как видим в этих странах сегодня в обед электроэнергия в 4-5 раз дешевле, чем в другое время суток, в том числе дешевле, чем ночью.
"В Украине после вчерашнего решения НКРЕКП сегодня в обеденные часы цена на 50% дороже, чем ночью. Что есть полная противоположность ситуации на европейских рынках и такая ситуация искусственно создана решением НКРЕКП ", - указывает она.
"Решение было принято подло, без публикации проекта решения, без какого-либо публичного обсуждения и с нарушением всех процедур, и все это тянет на статью о превышении властных полномочий и злоупотребление властью. Докладывал этот вопрос Д.Коваленко, который является фигурантом уголовного производства по Роттердам + ", - напоминает екснардеп.
"А цинизм решение, что это было оформлено как" меры связаны с распространением коронавирусной болезни ". Именно так - во время коронавируса надо обязательно для всей страны поднять цену на электроэнергию. Похоже, образовался дуэт с Буславець - она останавливает атомные блоки, чтобы доля рынка переходила к Ахметову, а НКРЕКП поднимает цену, чтобы Ахметов продавал дороже ", - добавила Войцицкая
- Напомним, 30 апреля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, поддержала проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго - так называемый RAB-тариф.
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