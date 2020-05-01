"Конец эпохи бедности Ахметова", - Войцицкая о внедрении в Украине RAB-тарифов

1 мая, 2020, 18:13

Вчера тарифная комиссия НКРЕКП приняла еще одно лоббистская решения для роста цены электроэнергии

Об этом написала народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая.

"Практически во всех европейских странах днем, когда потребление мало, а солнечной генерации много, то цена на электроэнергию снижается. Но наш тарифный регулятор своим решением сделал так, что в Украине теперь будет полная противоположность, чем на европейских рынках ", - пишет она.

Войцицкая выложила два графика. На графике 1 можно увидеть, как в обеденные часы снижается цена электроэнергии в Болгарии (график на сегодня 1 мая). Болгария примечательна тем, что там также много угольной и атомной генерации, то есть в этом она схожа с Украиной. Как видим в дневные часы сегодня электроэнергия более чем в 10 раз дешевле, чем в вечерние или ночные часы.

На графике 2 - цена электроэнергии в Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии. Как видим в этих странах сегодня в обед электроэнергия в 4-5 раз дешевле, чем в другое время суток, в том числе дешевле, чем ночью.





"В Украине после вчерашнего решения НКРЕКП сегодня в обеденные часы цена на 50% дороже, чем ночью. Что есть полная противоположность ситуации на европейских рынках и такая ситуация искусственно создана решением НКРЕКП ", - указывает она.

"Решение было принято подло, без публикации проекта решения, без какого-либо публичного обсуждения и с нарушением всех процедур, и все это тянет на статью о превышении властных полномочий и злоупотребление властью. Докладывал этот вопрос Д.Коваленко, который является фигурантом уголовного производства по Роттердам + ", - напоминает екснардеп.

"А цинизм решение, что это было оформлено как" меры связаны с распространением коронавирусной болезни ". Именно так - во время коронавируса надо обязательно для всей страны поднять цену на электроэнергию. Похоже, образовался дуэт с Буславець - она ​​останавливает атомные блоки, чтобы доля рынка переходила к Ахметову, а НКРЕКП поднимает цену, чтобы Ахметов продавал дороже ", - добавила Войцицкая

Напомним, 30 апреля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, поддержала проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго - так называемый RAB-тариф.

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