Украина покупает солнечную энергию в разы дороже, чем страны ЕС
Об этом пишет главный редактор издания Бизнес Цензор Сергей Головнев в статье "Как зеленые инвесторы создали проблемы для энергосистемы Украины".
Украина переплачивает за зеленую электроэнергию уже не первый год. В 2018-м государство платило по 11,98 евроцентов за кВт * ч. В том же году средний тариф для солнечной энергии в Германии составил всего 5,7 евроцентов за кВ или в два раза меньше, чем в Украине.
Неудивительно, что в прошлом году мощности по выработке зеленой энергии выросли втрое. По данным Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), по состоянию на 1 января 2019 года, установленная мощность объектов ВИЭ в Украине составляла 2,13 ГВт. На 1 января 2020 - 6,38 ГВт. Для сравнения, мощность потребления города составляет в среднем 1 ГВт.
Крупнейший владелец мощностей по производству зеленой энергии в Украине - компания ДТЭК Рината Ахметова.
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