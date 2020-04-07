Украина покупает солнечную энергию в разы дороже, чем страны ЕС

7 апреля, 2020, 15:35

В 2020 году зеленый тариф для крупных солнечных электростанций в Украине составляет 13,25 евроцентов за кВт * ч, а в Польше в декабре прошлого года по итогам аукционов тариф для солнечных станций составлял около 3,7 евроцентов за кВт * ч

Об этом пишет главный редактор издания Бизнес Цензор Сергей Головнев в статье "Как зеленые инвесторы создали проблемы для энергосистемы Украины".

Украина переплачивает за зеленую электроэнергию уже не первый год. В 2018-м государство платило по 11,98 евроцентов за кВт * ч. В том же году средний тариф для солнечной энергии в Германии составил всего 5,7 евроцентов за кВ или в два раза меньше, чем в Украине.

Неудивительно, что в прошлом году мощности по выработке зеленой энергии выросли втрое. По данным Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), по состоянию на 1 января 2019 года, установленная мощность объектов ВИЭ в Украине составляла 2,13 ГВт. На 1 января 2020 - 6,38 ГВт. Для сравнения, мощность потребления города составляет в среднем 1 ГВт.

Крупнейший владелец мощностей по производству зеленой энергии в Украине - компания ДТЭК Рината Ахметова.