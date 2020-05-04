Китай скрыл опасность коронавируса, чтобы нарастить импорт средств защиты, - AP
Об этом сообщает Associated Press .
В документе разведки Министерства внутренней безопасности говорят, что в январе Китай нарастил импорт защитных масок и костюмов, отрицая при этом "наличие экспортных ограничений и задерживая предоставления своих торговых данных".
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Также в докладе говорится, что Китай вовремя не предупредил ВОЗ о том, что коронавирус передается от человека человеку.
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Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил , что существует "огромное" количество доказательств того, что источником коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.
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