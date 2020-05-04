 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКитай скрыл опасность коронавируса, чтобы нарастить импорт средств защиты, - AP

Китай скрыл опасность коронавируса, чтобы нарастить импорт средств защиты, - AP


фото: reuters
Согласно данным американских разведслужб, власти Китая намеренно скрыли опасность коронавируса COVID-19, чтобы нарастить импорт средств защиты

Об этом сообщает Associated Press .

В документе разведки Министерства внутренней безопасности говорят, что в январе Китай нарастил импорт защитных масок и костюмов, отрицая при этом "наличие экспортных ограничений и задерживая предоставления своих торговых данных".

Читайте также: Компартия Китая сделала все, чтобы свет не узнал вовремя о коронавирусе, - Помпео

Также в докладе говорится, что Китай вовремя не предупредил ВОЗ о том, что коронавирус передается от человека человеку.

Читайте также: Китай выступил против международного расследования по коронавирусу

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил , что существует "огромное" количество доказательств того, что источником коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

3 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать