Китай скрыл опасность коронавируса, чтобы нарастить импорт средств защиты, - AP

4 мая, 2020, 11:10

Согласно данным американских разведслужб, власти Китая намеренно скрыли опасность коронавируса COVID-19, чтобы нарастить импорт средств защиты

Об этом сообщает Associated Press .

В документе разведки Министерства внутренней безопасности говорят, что в январе Китай нарастил импорт защитных масок и костюмов, отрицая при этом "наличие экспортных ограничений и задерживая предоставления своих торговых данных".

Читайте также: Компартия Китая сделала все, чтобы свет не узнал вовремя о коронавирусе, - Помпео

Также в докладе говорится, что Китай вовремя не предупредил ВОЗ о том, что коронавирус передается от человека человеку.

Читайте также: Китай выступил против международного расследования по коронавирусу

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил , что существует "огромное" количество доказательств того, что источником коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.