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Espreso.tvОбществоВ Украине хотят отменить закон о земле через Конституционный суд

В Украине хотят отменить закон о земле через Конституционный суд


фото: agropolit
Ряд народных депутатов подали жалобы в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон, который вводит рынок земель сельскохозяйственного назначения

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"4 мая 2020, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года № № 552- IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Депутаты считают, что положения закона о рынке земли противоречат ряду статей Конституции Украины.

  • Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.
  • Народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении. Таким образом, они заблокировали подписание закона Разумковым и Зеленским до  рассмотрения их проектов постановлений.
  • 13 апреля депутаты ВР провалили проекты постановлений об отмене закона о рынке земли.

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