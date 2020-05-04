В Украине хотят отменить закон о земле через Конституционный суд

4 мая, 2020, 16:36

Ряд народных депутатов подали жалобы в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон, который вводит рынок земель сельскохозяйственного назначения

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"4 мая 2020, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года № № 552- IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Депутаты считают, что положения закона о рынке земли противоречат ряду статей Конституции Украины.

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.

Народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении. Таким образом, они заблокировали подписание закона Разумковым и Зеленским до рассмотрения их проектов постановлений.

13 апреля депутаты ВР провалили проекты постановлений об отмене закона о рынке земли.