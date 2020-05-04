В Украине хотят отменить закон о земле через Конституционный суд
Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
"4 мая 2020, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года № № 552- IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Депутаты считают, что положения закона о рынке земли противоречат ряду статей Конституции Украины.
- Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.
- Народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении. Таким образом, они заблокировали подписание закона Разумковым и Зеленским до рассмотрения их проектов постановлений.
- 13 апреля депутаты ВР провалили проекты постановлений об отмене закона о рынке земли.
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