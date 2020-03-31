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Espreso.tvОбществоДепутаты заблокировали подписание закона о земле Разумковым и Зеленским

Депутаты заблокировали подписание закона о земле Разумковым и Зеленским

Народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении

Об этом сообщает hromadske.

Как отмечается, 2 постановления об отмене результатов голосования за закон о рынке земли зарегистрировали внефракционные депутаты-мажоритарщики: постановление №2178-10-П депутат Антон Поляков, а постановление №2178-10-П1 депутат Оксана Савчук.

До тех пор, пока парламент не рассмотрит эти постановления, закон не могут подписать ни спикер, ни президент. То есть закон не вступит в силу.

Сейчас сопроводительные документы к постановлениям на сайте парламента отсутствуют, поэтому причины отмены голосования Верховной Рады за закон о рынке земли неизвестны.

В случае, если Рада проголосует большинством голосов хотя бы за одно из постановлений, решение по закону о рынке земли будет считаться аннулированным.

  • Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.

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