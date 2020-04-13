Депутаты провалили отмену закона о рынке земли
13 апреля, 2020, 16:05
Нардепы не поддержали все 13 постановлений об отмене решения парламента о принятии закона об открытии рынка земли в Украине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Отменить результаты голосования за законопроект о рынке земли пытались постановлениями от народных депутатов Украины:
№2178-10-П - автор Антон Поляков;
№2178-10-П1 - автор Оксана Савчук;
№2178-10-П2 - автор Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко;
№2178-10-П3 - автор Вадим Ивченко;
№2178-10-П4 - автор Иван Кириленко, Вадим Ивченко;
№2178-10-П5 - автор Сергей Тарута ;
№2178-10-В6 - автор Андрей Пузийчук;
№2178-10-В7 - автор Михаил Волынец;
№2178-10-П8 - автор Владимир Кабаченко;
№2178-10-В9 - автор Валентин Наливайченко ;
№2178-10П10 - автор Константин Бондарев;
№2178-10П11- автор Алексей Кучеренко.
№2178-10П12 - автор Ярослав Железняк.
- Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.
- Народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении. Таким образом, они заблокировали подписание закона Разумковым и Зеленским к дальнейшему рассмотрению их проектов постановлений.
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