 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДепутаты провалили отмену закона о рынке земли

Депутаты провалили отмену закона о рынке земли


фото: rada.gov.ua
Нардепы не поддержали все 13 постановлений об отмене решения парламента о принятии закона об открытии рынка земли в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отменить результаты голосования за законопроект о рынке земли пытались постановлениями от народных депутатов Украины:

№2178-10-П - автор Антон Поляков;

№2178-10-П1 - автор Оксана Савчук;

№2178-10-П2 - автор Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко;

№2178-10-П3 - автор Вадим Ивченко;

№2178-10-П4 - автор Иван Кириленко, Вадим Ивченко;

№2178-10-П5 - автор Сергей Тарута ;

№2178-10-В6 - автор Андрей Пузийчук;

№2178-10-В7 - автор Михаил Волынец;

№2178-10-П8 - автор Владимир Кабаченко;

№2178-10-В9 - автор Валентин Наливайченко ;

№2178-10П10 - автор Константин Бондарев;

№2178-10П11- автор Алексей Кучеренко.

№2178-10П12 - автор Ярослав Железняк.

  • Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.
  • Народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении. Таким образом, они заблокировали подписание закона Разумковым и Зеленским к дальнейшему рассмотрению их проектов постановлений.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать