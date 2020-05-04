Скандальный футболист отказывается возвращаться в "Динамо" из Турции
4 мая, 2020, 11:47
Люксембургский нападающий турецкого "Анкарагюджю" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат "Динамо", не планирует возвращаться в Украину
Об этом сообщает poranki.com .
"Я не видел раньше таких страстных болельщиков, как фанаты" Анкарагюджю ". Если мой переход возможен, то я хотел бы остаться здесь", - сказал футболист.
В зимнее межсезонье Жерсон Родригес перешел на правах аренды из "Динамо" в "Анкарагюджю". С тех пор 24-летний люксембургский нападающий провел 7 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
- 30 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес перешел в турецкий "Анкарагюджю ".
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9 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян.
- В октябре прошлого года журналист Игорь Цыганик признался, что встретил в львовском ночном клубе нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса .
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