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Espreso.tvСпортСкандальный футболист отказывается возвращаться в "Динамо" из Турции

Скандальный футболист отказывается возвращаться в "Динамо" из Турции


фото: Getty Images
Люксембургский нападающий турецкого "Анкарагюджю" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат "Динамо", не планирует возвращаться в Украину

Об этом сообщает poranki.com .

"Я не видел раньше таких страстных болельщиков, как фанаты" Анкарагюджю ". Если мой переход возможен, то я хотел бы остаться здесь", - сказал футболист.

В зимнее межсезонье Жерсон Родригес перешел на правах аренды из "Динамо" в "Анкарагюджю". С тех пор 24-летний люксембургский нападающий провел 7 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

 

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