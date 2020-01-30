Скандальный форвард Динамо переходит в турецкий клуб

30 января, 2020, 15:36

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес близок к трансферу в турецкий "Анкарагюджю"

Об этом сообщает Transfer Merkezi .

По информации источника, между украинским и турецким клубом завершились переговоры, однако пока неизвестно, речь идет об аренде или полноценном трансфере 24-летнего люксембуржца.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Анкарагюджю" идет на 17-й строчке. В нынешнем сезоне Родригес провел за киевское "Динамо" 12 матчей и забил 2 гола.