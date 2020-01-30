Скандальный форвард Динамо переходит в турецкий клуб
30 января, 2020, 15:36
Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес близок к трансферу в турецкий "Анкарагюджю"
Об этом сообщает Transfer Merkezi .
По информации источника, между украинским и турецким клубом завершились переговоры, однако пока неизвестно, речь идет об аренде или полноценном трансфере 24-летнего люксембуржца.
В турнирной таблице чемпионата Турции "Анкарагюджю" идет на 17-й строчке. В нынешнем сезоне Родригес провел за киевское "Динамо" 12 матчей и забил 2 гола.
- 24 января стало известно, что нападающий "Динамо" Жерсон Родригес близок к трансферу в чемпионат Японии .
- 9 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян.
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