Журналист рассказал, как до 5 утра находился в ночном клубе вместе с футболистом "Динамо"
Об этом сообщает "Цыганик LIVE".
Известный украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о необычной встрече в одном из ночных клубов Львова.
"Перед поединком сборной Украины с командой Люксембурга во Львове, я себе позволил встретиться с друзьями. До 5 утра в ночном клубе недалеко от меня сидел Жерсон Родригес. Это было накануне (!) матча его сборной с Украиной", - признался инсайдер.
Также журналист поделился своим мнением относительно характера люксембургского нападающего.
"Он парень веселый, погулять любит, дай Бог, чтобы так же веселился и на футбольном поле", - высказался Игорь Цыганик.
Жерсон Родригес пришел в киевское"Динамо" в августе 2019-го года. В нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей и забил 2 гола.
- 30 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу, киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"