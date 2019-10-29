Журналист рассказал, как до 5 утра находился в ночном клубе вместе с футболистом "Динамо"

29 октября, 2019, 19:54

Журналист Игорь Цыганик признался, что встретил во львовском ночном клубе нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса

Об этом сообщает "Цыганик LIVE".

Известный украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о необычной встрече в одном из ночных клубов Львова.

"Перед поединком сборной Украины с командой Люксембурга во Львове, я себе позволил встретиться с друзьями. До 5 утра в ночном клубе недалеко от меня сидел Жерсон Родригес. Это было накануне (!) матча его сборной с Украиной", - признался инсайдер.

Также журналист поделился своим мнением относительно характера люксембургского нападающего.

"Он парень веселый, погулять любит, дай Бог, чтобы так же веселился и на футбольном поле", - высказался Игорь Цыганик.

Жерсон Родригес пришел в киевское"Динамо" в августе 2019-го года. В нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей и забил 2 гола.