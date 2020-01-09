Скандальный игрок "Динамо" начал поиски нового клуба
9 января, 2020, 18:08
Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян
Об этом сообщает "ШАХ и ШАХ" в Telegram.
Люксембургский нападающий Жерсон Родригес, которого недавно перевели в дубль из-за пьянства и нарушение спортивного режима, начал поиски нового клуба. "Динамо" больше не рассчитывает на футболиста и попытается выгодно продать исполнителя.
Родригес присоединился к киевскому "Динамо" в августе этого года, с тех пор провел за клуб 12 матчей и забил всего 2 гола.
- 29 октября журналист Игорь Цыганик признался, что встретил во львовском ночном клубе нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса.
- 23 декабря стало известно, что несмотря на неудачные результаты киевского "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге Европы, президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Алексея Михайличенко.
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