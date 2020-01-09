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Espreso.tvСпортСкандальный игрок "Динамо" начал поиски нового клуба

Скандальный игрок "Динамо" начал поиски нового клуба


фото: ua-football.com
Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян

Об этом сообщает "ШАХ и ШАХ" в Telegram.

Люксембургский нападающий Жерсон Родригес, которого недавно перевели в дубль из-за пьянства и нарушение спортивного режима, начал поиски нового клуба. "Динамо" больше не рассчитывает на футболиста и попытается выгодно продать исполнителя.

Родригес присоединился к киевскому "Динамо" в августе этого года, с тех пор провел за клуб 12 матчей и забил всего 2 гола.

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