Скандальный игрок "Динамо" начал поиски нового клуба

9 января, 2020, 18:08

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян

Об этом сообщает "ШАХ и ШАХ" в Telegram.

Люксембургский нападающий Жерсон Родригес, которого недавно перевели в дубль из-за пьянства и нарушение спортивного режима, начал поиски нового клуба. "Динамо" больше не рассчитывает на футболиста и попытается выгодно продать исполнителя.

Родригес присоединился к киевскому "Динамо" в августе этого года, с тех пор провел за клуб 12 матчей и забил всего 2 гола.