Количество правок к "антиколомойскому" закону уменьшилось в 72 раза
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.
"Из авторов всех 16586 правок в определенный срок подали позицию по настоянию на своих правках только .... один народный депутат. Госпожа Гриб относительно своей одной правки. Все остальные забыли или не настаивали", - отметил нардеп.
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Он добавил, что голосование за спецпроцедуры состоялось в четверг, 30 апреля, и каждая фракция / внефракционный депутат имели возможность подать свои правки, на которых настаивают в течение 2 календарных дней.
"Таким образом, финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала - примерно 230 поправок", - констатировал политик.
- Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.
- Рассмотрение законопроекту ко второму чтению завершили 27 апреля
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