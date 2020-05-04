Количество правок к "антиколомойскому" закону уменьшилось в 72 раза

4 мая, 2020, 14:53

От общего количества из 16 тыс.586 поправок осталось 230

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Из авторов всех 16586 правок в определенный срок подали позицию по настоянию на своих правках только .... один народный депутат. Госпожа Гриб относительно своей одной правки. Все остальные забыли или не настаивали", - отметил нардеп.

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Он добавил, что голосование за спецпроцедуры состоялось в четверг, 30 апреля, и каждая фракция / внефракционный депутат имели возможность подать свои правки, на которых настаивают в течение 2 календарных дней.

"Таким образом, финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала - примерно 230 поправок", - констатировал политик.

Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.

Рассмотрение законопроекту ко второму чтению завершили 27 апреля

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