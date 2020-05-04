Компартия Китая сделала все, чтобы свет не узнал вовремя о коронавирусе, - Помпео

4 мая, 2020, 10:22

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая "сделала все, что могла", чтобы свет не узнал вовремя о новом коронавирусе

В интервью ABC News он отметил, что Китай продемонстрировал "классическую коммунистическую попытку дезинформации" и "повел себя подобно авторитарным режимам, скрывая, вводя в заблуждение и используя как инструмент Всемирную организацию здравоохранения".

В то же время Помпео подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "четко дал понять", что собирается привлечь причастных к ответственности.

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Он также упомянул китайские лаборатории, которые не соответствуют стандартам.

По его словам, мир "не первый раз оказывается уязвимым для вирусов в результате ошибок в китайской лаборатории".

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Помпео сообщил, что ни экспертам США, ни группе ВОЗ не удалось попасть в лабораторию института вирусологии в китайском городе Ухань.

"У нас по-прежнему нет нужных образцов вируса", - отметил он.

Ранее Помпео заявлял, что существует "огромное" количество доказательств того, что источником коронавируса является Уханьский институт вирусологии.