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Espreso.tvОбществоТрамп считает, что Китай пытался скрыть ошибку с коронавирусом

Трамп считает, что Китай пытался скрыть ошибку с коронавирусом

Повышение тарифов на китайские товары рассматривается президентом США Дональдом Трампом в качестве одной из мер привлечения Китая к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Это самое страшное наказание, вот что я скажу. Мы все играем в сложную игру: в шахматы или покер. И это не шашки, вот что я вам скажу", - заявил он, отвечая на вопрос, рассматривает ли он повышение пошлин в качестве наказания для Китая.

"Тарифы, как минимум, являются большим инструментом на переговорах", - добавил президент.

В ответ на вопрос о том, является ли появление коронавируса умішленным или случайным, Трамп сказал, что, по его мнению, Китай "ошибся".

"Кажется, они сделали ошибку, когда пытались ее скрыть. Они не смогли потушить огонь. Они останавливали людей, которые ехали в Китай, но не останавливали людей, которые ехали из Китая по всему миру", - пояснил он.

По словам президента, Китай знал, что проблема существует, и "был сбит с толку этой проблемой".

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