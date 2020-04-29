Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрыли ли Китай и ВОЗ информацию о коронавирусе

29 апреля, 2020, 18:08

Администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт сокрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения

Об этом сообщает NBC .

По данным издания, на прошлой неделе в разведывательное управление Минобороны США и ЦРУ были направлены "специальные инструкции" по поиску информации о самых первых случаях вспышки вируса.

В частности, Белый дом приказал спецслужбам исследовать все сообщения о случаях заражения, спутниковые снимки и другие данные, чтобы установить, скрывали ли Китай и ВОЗ информацию о пандемии.

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Ранее, во время традиционной пресс-конференции Трамп заявил, что "мы проводим очень серьезные расследования", вероятно, имея в виду именно расследование спецслужб.

В рамках этой задачи спецслужбам было указано определить, знает ли ВОЗ о двух исследовательских лабораторий по изучению коронавирусов в китайском городе Ухань, где впервые была обнаружена инфекция.

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Госсекретарь США Майк Помпео неоднократно выступал с заявлениями, в которых обвинял Китай в сокрытии информации о происхождении вируса. Американская разведка также заявляла о возможном сокрытии Китаем реальных масштабов пандемии на начальном этапе, что могло привести к глобальному распространению коронавируса.

"Как сказал президент, Соединенные Штаты тщательно расследуют этот вопрос. Понимание происхождения вируса важно, чтобы помочь миру отреагировать на эту пандемию, а также для информирования об усилиях быстрого реагирования на будущие вспышки инфекционных заболеваний", - заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

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ЦРУ и офис директора Национальной разведки отказались от комментариев.