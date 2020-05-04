Ермак заявил, что из ОПУе поступают инициативы по увольнению Сытника
Об этом Ермак заявил во время организованной Atlantic Council видеоконференции, передает "Интерфакс-Украина" .
"Со стороны Офиса президента никаких инициатив по этому поводу не было. Нам задавали много вопросов об этом на прошлой неделе. Знаю, что были какие-то разговоры и консультации, даже начинался сбор подписей в парламенте. Но пока мне неизвестно, чтобы какой-то законопроект по этому поводу был внесен в повестку дня парламента", - сказал Ермак.
Чиновник также отметил поддержку независимости НАБУ Офисом президента.
"Очень много ожиданий, надежд, и считаю, что этот орган будет работать еще более эффективно. Это очень важный орган", - добавил Ермак.
- Напомним, комитет Рады рекомендовал поддержать законопроект, который позволит монобольшинству уволить Сытника из НАБУ.
- МВФ предупредил ОП о возможных проблемах с получением транша в случае изменения законодательства о НАБУ.
- Страны G7 заявили, что нарушение независимости НАБУ может привести к потере Украиной международной поддержки.
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