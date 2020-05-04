Ермак заявил, что из ОПУе поступают инициативы по увольнению Сытника

4 мая, 2020, 22:33

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из возглавляемого им ведомства не поступает никаких инициатив по увольнению директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника

Об этом Ермак заявил во время организованной Atlantic Council видеоконференции, передает "Интерфакс-Украина" .

"Со стороны Офиса президента никаких инициатив по этому поводу не было. Нам задавали много вопросов об этом на прошлой неделе. Знаю, что были какие-то разговоры и консультации, даже начинался сбор подписей в парламенте. Но пока мне неизвестно, чтобы какой-то законопроект по этому поводу был внесен в повестку дня парламента", - сказал Ермак.

Чиновник также отметил поддержку независимости НАБУ Офисом президента.

"Очень много ожиданий, надежд, и считаю, что этот орган будет работать еще более эффективно. Это очень важный орган", - добавил Ермак.

Напомним, комитет Рады рекомендовал поддержать законопроект, который позволит монобольшинству уволить Сытника из НАБУ.

МВФ предупредил ОП о возможных проблемах с получением транша в случае изменения законодательства о НАБУ.

Страны G7 заявили, что нарушение независимости НАБУ может привести к потере Украиной международной поддержки.

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