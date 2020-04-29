МВФ предупредил ОП о возможных проблемах с получением транша в случае изменения законодательства о НАБУ

29 апреля, 2020, 17:17

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден направил письмо Офису президента, в котором заявил, что из-за возможных изменений в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) фонд пересмотрит свои намерения относительно страны

Письмо Родена есть в распоряжении "Европейской правды".

Информацию о его наличии изданию подтвердил и анонимный источник. По информации источника, письмо Международный валютный фонд (МВФ) направил в частности заместителям главы ОП Юлии Ковалив и Андрею Смирнову.

Такая реакция вызвана тем, что в законодательство предложили внести изменения. Речь о тех, которые расширят основания для того, чтобы увольнять главу НАБУ. В них предложили включить решение суда об административном коррупционном правонарушении.

Эти изменения, по мнению главы миссии МВФ в Украине, ставят под сомнение независимость ведомства, а соответственно и продолжение сотрудничества Фонда со страной.

"Любые законодательные изменения, которые сужают независимость Бюро, мы воспринимаем как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуем корректировки новой программы", - говорится в письме.

Стоит отметить, что в письме речь идет о двух законопроектах, которые в Украине начали готовить к рассмотрению в Верховной Раде на прошлой неделе. Автор первого (который поддержал профильный комитет парламента) - депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и другие, второго - нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура. Оба проекта вносят изменения в закон о НАБУ и позволяют уволить главу ведомства Артема Сытника.

"В МВФ посоветовали ОП повлиять на процесс, поскольку принятие этих законопроектов Украиной, остановит выполнение действующей программы МВФ", - пишет "Европейская правда".

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