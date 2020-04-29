МВФ предупредил ОП о возможных проблемах с получением транша в случае изменения законодательства о НАБУ
Письмо Родена есть в распоряжении "Европейской правды".
Информацию о его наличии изданию подтвердил и анонимный источник. По информации источника, письмо Международный валютный фонд (МВФ) направил в частности заместителям главы ОП Юлии Ковалив и Андрею Смирнову.
Такая реакция вызвана тем, что в законодательство предложили внести изменения. Речь о тех, которые расширят основания для того, чтобы увольнять главу НАБУ. В них предложили включить решение суда об административном коррупционном правонарушении.
Эти изменения, по мнению главы миссии МВФ в Украине, ставят под сомнение независимость ведомства, а соответственно и продолжение сотрудничества Фонда со страной.
"Любые законодательные изменения, которые сужают независимость Бюро, мы воспринимаем как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуем корректировки новой программы", - говорится в письме.
Стоит отметить, что в письме речь идет о двух законопроектах, которые в Украине начали готовить к рассмотрению в Верховной Раде на прошлой неделе. Автор первого (который поддержал профильный комитет парламента) - депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и другие, второго - нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура. Оба проекта вносят изменения в закон о НАБУ и позволяют уволить главу ведомства Артема Сытника.
"В МВФ посоветовали ОП повлиять на процесс, поскольку принятие этих законопроектов Украиной, остановит выполнение действующей программы МВФ", - пишет "Европейская правда".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-