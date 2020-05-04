Нарушение независимости НАБУ может привести к потере Украиной международной поддержки, - заявление G7
Об этом говорится в заявлении послов стран G7 в Украине, обнародованном в Twitter.
"США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и ЕС продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их преданность делу борьбы с коррупцией на самых высоких уровнях. Мы поддерживаем то, что украинский народ требовал во время Революции достоинства и продолжает требовать ежедневно с тех пор ", - говорится в заявлении.
В G7 подчеркнули, что законодательство, которое бы нарушало независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества.
May 4, 2020
Во вторник, 28 апреля, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам проголосовать в первом чтении за законопроект № 3133, которым предлагается увольнять директора Национального антикоррупционного бюро за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.
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