"Мрия" Зеленского и скандальный груз из Китая для Эпицентра

1 мая, 2020, 20:24

Николай Княжицкий

"У меня есть мечта", - сказали когда-то Мартин Лютер Кинг и Наталья Королевская. Теперь эти слова может повторить и Зеленский. Зачем украинский президент встречал "Мечту" с коммерческим грузом медицинских средств для "Эпицентра" и выдавал его за гуманитарный для больниц?

"У меня есть мечта", - кто это сказал? Мартин Лютер Кинг о равенстве в обществе между белыми и черными в тогдашней Америке. Кто потом это сказал? Правильно, Наталья Королевская. И это стало определенным мемом, помните? А после этого мои хорошие знакомые из кабаре "Веселый песец" из Днепра сделали даже пародию для одной из моих программ. Смешно выглядело.

Теперь эти слова может совершенно спокойно сказать Президент Зеленский. На самом деле, не только он. И здесь не уникален, потому что скандалы с самолетом "Мечта" происходят не только в Украине, как это ни странно, но даже в соседней Польше. На самом деле это не скандалы с "Мечтой" и это не скандалы с самолетами или с "Эпицентрами", или с защитными костюмами, или с масками - это скандалы, связанные с показухой. Каждое популистское правительство пытается оказать показуху, но уровень популизма и уровень показухи разный.

Что произошло в Польше? В Польше все ожидали прилета крупнейшего украинского самолета «Мрия». Даже сказали, что можно не идти на аэропорта - будут все это показывать по телевизионным каналам. И показывали. Премьер Муравецький приехал встречать этот самолет - полный самолет, наполненный оборудованием и масками для польских врачей. Встретили. Показали все каналы. Вдруг одна из демократических газет, оппозиционная к власти газета "Избирательная", печатает целый ряд расследований о том, что оказывается, эти маски не имели настоящего надежного сертификата, а прикрывались липовым сертификатом нескольких стран, которые не имели никакой силы и не защищали эти маски врачей от возможного заражения. Может, и защищали, но если бы что случилось, кто будет нести ответственность? Словом, показуха.

Это такая показуха интересная, потому что маски были куплены за государственный счет, и государство польское поставляло эти маски врачам. Польское государство действительно заботилось о здоровье врачей. Показуха украинская от показухи польской, которая нам напоминает показуху советскую брежневских времен (помните, когда ходили, руководство ленты перерезало), дошла своего апогея. Это - пик показухи, потому что Президент Зеленский пошел встречать самолет, к которому он не имел никакого отношения. Самолет этот был зафрахтованный компанией "Эпицентр", в этом самолете было много различного оборудования, в том числе защитные костюмы, которые потом "Эпицентр" начал продавать в своих магазинах. То есть это не была гуманитарная помощь, как ее предоставляют или компания "Рошен", или компания "АТБ", или какие-то другие компании. Это был коммерческий груз. Зеленский пошел встречать коммерческий груз. С таким же успехом Зеленский может идти по Крещатику и говорить: "Эти машины едут по улице благодаря мне". Может прийти в роддом и сказать: "Дети здесь рождаются благодаря мне".

Я, когда был маленьким, во Львове помню на медицинском институте, где находился роддом, в областной клинической больнице, висело такое большое лозунг на роддоме: "Планы партии в жизнь". И все над ним смеялись. Так и сейчас: все, что не происходит, можно называть воплощением планов Зеленского в жизни, потому что самолет "Мрия", который прилетел в киевский аэропорт, был зафрахтованный за коммерческие деньги ради коммерческого груза.

На самом деле, ничего плохого в этом нет, кроме того что, как пишут журналисты, сертификаты на тех костюмах, которые привез этот самолет, тоже были поддельными. А подделывали их якобы для того, чтобы растамаживать дешевле, чем растаможивался бы обычный коммерческий груз, так как для гуманитарных грузов у нас есть определенные льготы. Не хочу вдаваться в это, не выяснял, но очевидно, что Зеленский к самолету "Мрия", который прибыл, не имеет никакого отношения.

Зеленский считал, что если он придет к власти, все в стране будет происходить само собой. Можно будет просто записывать видосикы, ругать предшественников, рассказывать, как прекрасно все будет происходить, и говорить: "Я здесь главный, вы живете благодаря мне, все вокруг вас благодаря мне". Но не тут то было.

Сначала такая безответственная и бездарная политика привела к падению экономики, затем началась пандемия коронавируса. Это падение экономики еще стремительнее развивается, и у власти нужны специалисты. Не те люди, которые перерезают ленты перед зданиями, которые не строили, не те, кто встречают самолеты, к грузу которого не имеют никакого отношения, а те, кто может собраться и сказать, как выживать малому и среднему бизнесу, как защитить врачей, как остановить пандемию, как потом поднять экономику, как защититься в войне в конце концов.

Но зачем думать о таких сложных вопросах, если можно просто запустить образовательный проект, в котором, вместо российской агрессии, попросить боксера Усика, известного своими антиукраинскими заявлениями, рассказывать о научно-техническом прогрессе. Пожалуй, лучшего специалиста в прогрессе, чем боксер Усик, известный антиукраинскими заявлениями, у нас нет. А если нет рассказа о войне в телевизоре, то, может, и войны нет? Нет, война есть, люди гибнут, страну нужно спасать потом, поднимать, среднему классу нужно помогать, но все это не о Зеленском. Он, видимо, снова надеется, что однажды оно получится само по себе, а потом он выйдет и скажет: "Это была моя мечта. Это - моя заслуга. Это я сделал".