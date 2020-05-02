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Espreso.tvМирКим Чен Ын после трехнедельного перерыва появился на людях, - СМИ Южной Кореи

Ким Чен Ын после трехнедельного перерыва появился на людях, - СМИ Южной Кореи


фото: Newsweek
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию завершения строительства завода в одной из провинций страны, появившись на публике впервые с 11 апреля

Об этом со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap сообщает Еспресо.TV .

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые появился на публике после 20 дней отсутствия, вопреки слухам о его здоровье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава КНДР присутствовал на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству удобрений в провинции Южный Пхёнан.

  • Как сообщалось, перед этим последний раз Ким Чен Ын появился на публике 11 апреля - на заседании политического бюро правящей партии КНДР.
  • 15 апреля он пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда - основателя КНДР Ким Ир Сена.
  • После того была информация о якобы его тяжелом послеоперационном состоянии и даже о возможной смерти во время неудачного хирургического вмешательства .
  • По данным агентства Reuters, для выяснения ситуации правительство КНР направлял в Пхенян делегацию медиков.
  • 27 апреля центральная газета КНДР "Нодон Синмун" сообщила, что лидер Северной Кореи не появляется на публике из-за того, что занят работой с документами .
  • По одной из версии, Ким Чен Ын занимал самоизоляции из-за страха заразиться коронавирусом.

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