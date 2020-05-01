Украина даст разрешение на чартерные рейсы для заробитчан, - Пристайко

1 мая, 2020, 20:00

Восстановление работы за рубежом для Украинской станет частью общего процесса смягчения карантина в Украине

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Пристайко подчеркнул, что сейчас задача правительства - сделать процесс восстановления трудоустройства украинцев за границей организованным.

"По возможности, мы ожидаем централизованное обращение правительств тех стран, которые заинтересованы в наших специалистах. Мы ожидаем также гарантированного официального трудоустройства не менее трех месяцев. Рассчитываем, что отвез и приезд этих групп будет скоординирован. Возможно, чартерные рейсы. Обсервация, тестирование и другие меры будут обеспечены как в стране куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении их в Украину. Также мы ожидаем пакет соцстрахования. В первую очередь, медицинского для наших работников, достойный уровень содержания и зарплаты", - пояснил он.

При этом вице-премьер отметил, что правительство рассчитывает на помощь украинцев, вернувшихся из-за границы, в развитии Украины. Однако искусственных преград для украинских заробитчан в правительстве делать не будут.

"Действительно, правительство рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали заграницей, на их помощь в развитии страны. Но мы знаем, что предложить наиболее активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы пока не можем. Но и искусственные препоны не будем делать. Наша задача найти баланс между безопасностью украинцев всех, кто выезжает заграницу, кто остается дома и потребностями тех граждан, кто нашел себе работу заграницей и хотят возобновить эту работу", - добавил Пристайко.

Ранее СМИ сообщали, что украинская власть не позволяет чартерам с работниками вылетать из Украины. В частности, авиакомпании "МАУ" запретили выполнить рейс с украинскими гражданами по маршруту Киев - Лондон.

Вице-премьер Вадим Пристайко ранее заявил, что проведет переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам.

Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы, заявил вчера глава украинского правительства Денис Шмыгаль.