Пристайко проведет переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам
Об этом Пристайко сказал в интервью сайту "Сегодня".
По словам вице-премьера, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались в Украине и сделали "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы".
"Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовые выехать за тысячи километров от дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", - сказал он.
Пристайко повторил позицию правительства о том, что нет никакой речи о каком-либо запрете на выезд, и заявил, что чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.
По его словам, важно понять разницу между работниками, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса, и сезонными рабочими, которые едут за границу на 3-6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности.
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