Легальная работа сроком от трех месяцев, - Шмыгаль выдвинул условия для разрешения на выезд украинцам

29 апреля, 2020, 21:33

Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы

Об этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль написал на своих страницах в социальных сетях.

Планы правительства Шмыгаль обсудил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии, уточнил Шмыгаль.

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