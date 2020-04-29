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Espreso.tvОбществоЛегальная работа сроком от трех месяцев, - Шмыгаль выдвинул условия для разрешения на выезд украинцам

Легальная работа сроком от трех месяцев, - Шмыгаль выдвинул условия для разрешения на выезд украинцам


фото: Пресцентр уряду
Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы

Об этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль написал на своих страницах в социальных сетях.

Планы правительства Шмыгаль обсудил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии, уточнил Шмыгаль.

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  • Ранее СМИ сообщали, что власти не разрешают чартерам с работниками вылетать из Украины. В частности, авиакомпании "МАУ" запретили выполнить рейс с украинскими гражданами по маршруту Киев - Лондон.
  • Напомним, что вице-премьер Вадим Пристайко проведет переговоры со странами , которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам.
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