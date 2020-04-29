Госавиаслужба не выпустила самолет с работниками в Лондон
Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
Чартерный рейс был организован для доставки украинцев, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем. Также сообщается, что данный рейс был заранее организован работодателем.
"Рейс отменен из-за запрета авиационных властей Украины (Государственная авиационная служба Украины), который авиакомпания получила за два часа до запланированного времени вылета без указания оснований и ссылки на нормативные документы. При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что пассажиры остаются в терминале Международного аэропорта "Борисполь", поскольку добирались туда из разных регионов.
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