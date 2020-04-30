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Espreso.tvОбществоВенедиктова пообещала изучить ситуацию с "Эпицентром" и масками из Китая

Венедиктова пообещала изучить ситуацию с "Эпицентром" и масками из Китая

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги по продаже масок

Об этом сказала Венедиктова в эфире hromadske.

"Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуален, резонансен, конечно мы также будем его исследовать и изучать. Оно мимо нас не пройдет", - сказала она.

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  • Народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения у его компании "Эпицентр".
  • Отметим, волонтер Роман Доник заявил, что на самолете из Китая, который встречал президент Владимир Зеленский, были защитные костюмы с поддельными сертификатами качества.
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