Венедиктова пообещала изучить ситуацию с "Эпицентром" и масками из Китая
30 апреля, 2020, 23:00
Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги по продаже масок
Об этом сказала Венедиктова в эфире hromadske.
"Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуален, резонансен, конечно мы также будем его исследовать и изучать. Оно мимо нас не пройдет", - сказала она.
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- Народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения у его компании "Эпицентр".
- Отметим, волонтер Роман Доник заявил, что на самолете из Китая, который встречал президент Владимир Зеленский, были защитные костюмы с поддельными сертификатами качества.
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