Венедиктова пообещала изучить ситуацию с "Эпицентром" и масками из Китая

30 апреля, 2020, 23:00

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги по продаже масок

Об этом сказала Венедиктова в эфире hromadske.

"Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуален, резонансен, конечно мы также будем его исследовать и изучать. Оно мимо нас не пройдет", - сказала она.

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