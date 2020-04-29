Зеленский встретил самолет с медсредствами, которые имели поддельные сертификаты, - волонтер

29 апреля, 2020, 22:24

Об этом волонтер Роман Доник написал на своей странице в Facebook.

"На самолете, который Зеленский так пропиарил, привезли защитные костюмы, у которых левые сертификаты. Сейчас Эпицентр торгует этими костюмами и на своем сайте разместили их сертификат. А сертификат поддельный", - утверждает волонтер.

По его словам, есть сайт, где европейская федерация безопасности преподает примеры подделок сертификатов различных лабораторий.

"Китайские товарищи начали массово подделывать сертификаты и продавать от имени фейковых производителей. Так вот, Эпицентр привез защитные костюмы с поддельным сертификатом. И продает их с поддельным сертификатом", - добавил волонтер.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine