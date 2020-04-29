Зеленский встретил самолет с медсредствами, которые имели поддельные сертификаты, - волонтер
Об этом волонтер Роман Доник написал на своей странице в Facebook.
"На самолете, который Зеленский так пропиарил, привезли защитные костюмы, у которых левые сертификаты. Сейчас Эпицентр торгует этими костюмами и на своем сайте разместили их сертификат. А сертификат поддельный", - утверждает волонтер.
По его словам, есть сайт, где европейская федерация безопасности преподает примеры подделок сертификатов различных лабораторий.
"Китайские товарищи начали массово подделывать сертификаты и продавать от имени фейковых производителей. Так вот, Эпицентр привез защитные костюмы с поддельным сертификатом. И продает их с поддельным сертификатом", - добавил волонтер.
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- Напомним, что по данным СМИ, владелец сети строительных гипермаркетов Эпицентр нардеп Герега предлагал мэру Киева Кличко медтовары , которые доставили "Мрией" из Китая как "гуманитарку".
- По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, уже налажен так называемый воздушный мост, что позволило завозить медсредства в Украину на постоянной основе.
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