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Espreso.tvОбществоВ Украине нет такой должности, которую мог бы занять Саакашвили, - Бессмертный

В Украине нет такой должности, которую мог бы занять Саакашвили, - Бессмертный

Украинский дипломат Роман Бессмертный заявил, что в Украине нет такой должности, которую мог бы занять Саакашвили

Об этом Бессмертный сообщил на странице в Facebook.

"Нет такой должности в Украине, которую мог бы занять Саакашвили. Поскольку он - был, есть и будет президентом. Президент - это не только должность, это образ жизни, мишление, почерк. Более того, он не просто президент, а президент Грузии, оценку которому вправе давать грузинский народ. А относительно гражданства Украины, то хотел бы подчеркнуть, что Саакашвили - уже давно гражданин мира", - отметил Бессмертный.

Дипломат отметил, что "должности президента Грузии в Украине нет".

"Должности Президента Грузии в Украине нет. Назначение Саакашвили на любую должность - это игра в "де ля Фер". "Для Атоса - это много, а для графа де ля Фер - слишком мало", - подчеркнул Бессмертный.

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