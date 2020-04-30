В Украине нет такой должности, которую мог бы занять Саакашвили, - Бессмертный

30 апреля, 2020, 20:01

Об этом Бессмертный сообщил на странице в Facebook.

"Нет такой должности в Украине, которую мог бы занять Саакашвили. Поскольку он - был, есть и будет президентом. Президент - это не только должность, это образ жизни, мишление, почерк. Более того, он не просто президент, а президент Грузии, оценку которому вправе давать грузинский народ. А относительно гражданства Украины, то хотел бы подчеркнуть, что Саакашвили - уже давно гражданин мира", - отметил Бессмертный.

Дипломат отметил, что "должности президента Грузии в Украине нет".

"Должности Президента Грузии в Украине нет. Назначение Саакашвили на любую должность - это игра в "де ля Фер". "Для Атоса - это много, а для графа де ля Фер - слишком мало", - подчеркнул Бессмертный.

Напомним, 22 апреля в СМИ появилась информация, что Верховная Рада может назначить экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам.

Впоследствии, экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Саакашвили заявил, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и готовится к голосованию в ВР.

30 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Зеленский нашел новый формат сотрудничества с експрезидентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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