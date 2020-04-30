Шмыгаль провел первый антикризисный штаб из-за ситуации в энергетике

30 апреля, 2020, 13:43

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел первое заседание антикризисного энергетического штаба

Об этом сообщает Правительственный портал

"В среду, 29 апреля, в Кабинете министров состоялось первое заседание антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля", - говорится в сообщении.

В заседании штаба приняли участие руководство Минекоенерго, НКРЭКУ, "Энергоатома", "Укргидроэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", народные депутаты и все ключевые участники рынка. В общем антикризисный штаб состоит из 32 членов.

Открывая заседание, глава правительства отметил, что сегодня энергетический кризис находится на том этапе, когда действия власти должны быть оперативными, эффективными и согласованными.

"Мы заинтересованы в том, чтобы был наработан план мероприятий. Вчера на совещании с президентом мы проговорили уже подписанный сегодня энергетический баланс Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли", - отметил премьер-министр.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець рассказала об основных вызовах в области энергетики и представила план оперативных мероприятий по нормализации работы энергетической отрасли Украины.

Премьер-министр также отметил, что ключевая задача, которая сегодня стоит перед правительством - это необходимость сбалансировать рынок и обеспечить его стабильность.

"Мы должны сохранить рабочие места, особенно в области угольной промышленности, атомной энергетики. Поэтому важно сегодня работать над этим вместе. И баланс, который мы имеем сегодня, дает нам понимание того, где, какая, чья роль и какие мощности могут быть задействованы. И о чем нам надо договариваться с предприятиями-владельцами возобновляемых источников энергии ", - отметил Денис Шмыгаль.