Шмыгаль провел первый антикризисный штаб из-за ситуации в энергетике
Об этом сообщает Правительственный портал
"В среду, 29 апреля, в Кабинете министров состоялось первое заседание антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля", - говорится в сообщении.
В заседании штаба приняли участие руководство Минекоенерго, НКРЭКУ, "Энергоатома", "Укргидроэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", народные депутаты и все ключевые участники рынка. В общем антикризисный штаб состоит из 32 членов.
Открывая заседание, глава правительства отметил, что сегодня энергетический кризис находится на том этапе, когда действия власти должны быть оперативными, эффективными и согласованными.
"Мы заинтересованы в том, чтобы был наработан план мероприятий. Вчера на совещании с президентом мы проговорили уже подписанный сегодня энергетический баланс Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли", - отметил премьер-министр.
И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець рассказала об основных вызовах в области энергетики и представила план оперативных мероприятий по нормализации работы энергетической отрасли Украины.
Премьер-министр также отметил, что ключевая задача, которая сегодня стоит перед правительством - это необходимость сбалансировать рынок и обеспечить его стабильность.
"Мы должны сохранить рабочие места, особенно в области угольной промышленности, атомной энергетики. Поэтому важно сегодня работать над этим вместе. И баланс, который мы имеем сегодня, дает нам понимание того, где, какая, чья роль и какие мощности могут быть задействованы. И о чем нам надо договариваться с предприятиями-владельцами возобновляемых источников энергии ", - отметил Денис Шмыгаль.
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Напомним, ранее СМИ сообщали, что согласно новым прогнозным энергетическим балансом на 2020 год, утвержденным Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.
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Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ровенской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).
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Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 грн за МВт * ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.
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Зато такое решение приведет к увеличению доли "зеленой энергетики", которая обходится украинцам в разы дороже - в 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4280 грн за МВт * ч.
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Вчера в 20:05 сработала автоматика Ровенской АЭС, и от сети был отключен атомный блок №3 мощностью 1000 МВт, сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус .
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