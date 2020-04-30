Криклий назвал основную задачу для нового главы Укрзализныци Юрика

30 апреля, 2020, 12:32

Новому главе "Укрзализныци" Ивану Юрику придется приложить все усилия, чтобы спасти компанию от технического дефолта

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в в интервью для программы "Эспрессо Капитал" с Андреем Яницким.

"Спасти компанию от возможного технического дефолта ... Реструктуризация долгов, рефинансирование, возможно, выпуск облигаций. Приоритизация с расходной части, с капитальных инвестиций, сокращение объемов и закупка исключительно необходимых вещей, чтобы Укрзализныця могла ехать", - отметил он.

Министр пояснил, что предыдущего и.о. главы "УЗ" Желько Марчека уволили, потому что его обещания разошлись с действительностью.

"Во время карантина очень много ошибок было ... Очень странные вещи принимались, в том числе кадровые решения, где назначались люди без опыта и с потенциальными конфликтами интересов на некоторые важные должности. Все это вызвало у наблюдательного совета очень большое беспокойство и желание сменить главу ", - сказал министр.

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" и назначил на должность главы УЗ Ивана Юрика .

" Поскольку рыба гниет с головы, мы обновили голову и начнем вести себя немного по-другому", - прокомментировал тогда назначение Юрика министр Криклий.

В середине апреля рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинг "Укрзализныци" с В- до ССС. Агентство объяснило, что в УЗ слабая ликвидность, а экономический кризис может ограничить ее доступ к рынкам капитала и негативно повлиять на ее способность генерировать денежный поток от операционной деятельности.