Новым временным главой Укрзализныци назначили Ивана Юрика

15 апреля, 2020, 14:44

Кабинет Министров Украины уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" и назначил на должность главы УЗ Ивана Юрика

Об этом вновь исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик сообщил на своей странице в фейсбуке.

"В крайне непростые времена, но с четким пониманием и первоочередными шагами для преодоления кризиса в компании. Назначение исполняющим обязанности руководителя Укрзализныци - один из самых тяжелых вызовов в карьере. За делегированное доверие искренне благодарен ", - отметил Юрик.

Также об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Временно будет исполнять обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик. Конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлено по решению Наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина ", - отметил в заметке министр.

Отметим, Юрик входит в состав членов правления "Укрзализныци" с июня 2019 года, он возглавляет стратегическое направление привлечения инвестиций в компании и работу с потенциальными инвесторами.

До этого с июня 2018 Юрик входил в состав наблюдательного совета компании.