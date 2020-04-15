Новым временным главой Укрзализныци назначили Ивана Юрика
Об этом вновь исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик сообщил на своей странице в фейсбуке.
"В крайне непростые времена, но с четким пониманием и первоочередными шагами для преодоления кризиса в компании. Назначение исполняющим обязанности руководителя Укрзализныци - один из самых тяжелых вызовов в карьере. За делегированное доверие искренне благодарен ", - отметил Юрик.
Также об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
"Временно будет исполнять обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик. Конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлено по решению Наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина ", - отметил в заметке министр.
Отметим, Юрик входит в состав членов правления "Укрзализныци" с июня 2019 года, он возглавляет стратегическое направление привлечения инвестиций в компании и работу с потенциальными инвесторами.
До этого с июня 2018 Юрик входил в состав наблюдательного совета компании.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
Читайте также
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-