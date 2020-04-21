"Поскольку рыба гниет с головы, мы обновили голову": Криклий об изменениях на Укрзализныце

21 апреля, 2020, 11:22

В Укрзализныце должна проводиться оптимизация многих направлений, где раздута численность административного персонала, в частности высокооплачиваемого

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в интервью 24 каналу.

"Самое главное - не принимать странных кадровых решений внутри компании, когда кто-то приходит с целью устраивать коррупционные схемы и сделки. Сейчас такая ситуация: если продолжать воровать, то однажды воровать будет нечего. Поэтому все должны это осознавать ", - считает министр.

По его словам, сейчас все занимаются тем, чтобы компания была финансово стабильной, чтобы выйти из кризиса более сильными и выполнить инвестиционные планы по электрификации участков, по обновлению подвижного состава.

"А не заниматься ерундой, когда тянули со временем и не распродавали непрофильное имущество и то, которое не используется, а постоянно требовали денег и финансирования", - говорит Криклий.

Также министр считает, что в компании должна проводиться "оптимизация многих направлений, где раздута численность административного персонала, в частности высокооплачиваемого".

"При этом конкретных результатов там не было, их не испытывали ни пассажир, ни перевозчик, который занимается грузоперевозками. Самое главное, я надеюсь, что теперь компании, которые сотрудничают с УЗ, увидят совсем другой подход. Поскольку рыба гниет с головы. Мы обновили голову и начнем вести себя немного по-другому ", - отметил министр.

Также он анонсировал пересмотр зарплат для членов наблюдательного совета компании на карантинный период, отметив, что сейчас у них средняя зарплата превышает его примерно в 10 раз:

"Они сами сейчас принимают это решение и готовы уменьшить свои заработные платы. Это их правильный шаг навстречу тем вызовам, которые мы имеем по состоянию на сейчас ", - добавил Криклий.

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины освободил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" и назначил на должность главы УЗ Ивана Юрика.