Владислав Криклий: Есть риск банкротства украинских авиакомпаний

28 апреля, 2020, 07:03

Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины, рассказывает о влиянии карантина на транспортную отрасль, о рисках технического дефолта "Укрзализныци" и возможности банкротства украинских авиакомпаний

Разговор состоялся в программе "Капитал" на Эспрессо, ведущий - Андрей Яницкий, директор Центра журналистики при Киевской школе экономики.

Коронавирус парализовал все транспортное сообщение в Украине. Или какой-то транспорт все же работает?

Конечно, транспорт работает. И общественный транспорт - в ограниченном режиме, и железнодорожный транспорт тоже выполняет определенные задачи, возложенные на него. Сейчас это обслуживание и доставка людей на объекты критической инфраструктуры, также медиков, работников полиции, ГСЧС.

А грузы есть сейчас или тоже запрещена перевозка?

По грузовым перевозкам ничего не менялось, здесь карантинные ограничения не действуют. Относительно экипажей, водителей, грузов. Единственное, что карантин, как глобальная картина, влияет на то, что объем перевозимых грузов он уменьшается.

Ранее пассажирские перевозки "Укрзализныця" называла убыточными. Уже сейчас получается, что пассажирских почти нет, а есть грузовые. То есть "Укрзализныця" начала хорошо зарабатывать или я неправильно понимаю?

Увы, но нет. Объясню почему. Вопросы и предположения вполне логичны, но "Укрзализныця" продолжает обслуживать людей, то есть конечно, если бы они уволили всех, кто работал на пассажирских перевозках, а это большое количество людей, а компания вообще держит 240 тысяч работников, то можно было бы говорить о том , что им стало легче. Но учитывая, что есть очень большая социальная ответственность "Укрзализныци" перед страной и работниками, ни о каком увольнении речь не идет. Поэтому зарплаты им выплачиваются, хотя иногда с простоями, потому что не работают, не задействованы на работе пока.

Понятно - надо платить зарплаты, поэтому расходы остаются. А почему же сменили главу железной дороге? В именно такой критический карантинный момент.

Знаете, иногда главу сменить лучше, чем затягивать. Потому что во время карантина очень много ошибок было, и те вещи, если мы говорим о господине Желько (Марчек, бывший руководитель железной дороги, - ред.), когда он шел и декларировал, что очень быстро будет делать, что имеет полную свободу, и получил всяческую поддержку, но реальность, слова и обещания разошлись совершенно разными путями. Поэтому очень странные вещи принимались, в том числе и кадровые решения, где назначались люди без опыта с конфликтами интересов на определенные важные посты. И все это вызвало у наблюдательного совета очень большое беспокойство и желание сменить руководителя.

А какие задачи стоят перед новым главой (Иваном Юриком)? Что он должен сделать с железной дорогой?

Спасти компанию от возможного технического дефолта. Мы этого допускать не хотим. Во-вторых, вести постоянную коммуникацию с грузоотправителями и получателями, поскольку объем грузоперевозок упал, для того чтобы больше было заказов, больше платили и оборот денег в компании повышался. Потому что сейчас тоже ликвидности не хватает.

А реформировать железную дорогу? Говорили, что только железная дорога должна остаться у государства, а все локомотивы и рейсы должны быть частными. Этот план остается или пересмотрен?

Этот план остается. Но вы спросили о каких-то тактических вещах, то есть делать сейчас, во время коронакризиса. План реформирования немножко длиннее по времени, он за месяц или два не организовывается, если мы хотим, чтобы "Укрзализныця" продолжала работать, а не остановилась.

Поэтому, первая задача - спасти компанию от дефолта.

Да. Реструктуризация долгов, рефинансирование, возможно выпуск облигаций - новая эмиссия, приоритезация по расходным частям, по капитальным инвестициям уменьшение объемов и закупка исключительно необходимых вещей на то, чтобы "Укрзализныця" могла ехать.

Куда бы вы поехали после карантина? Возможно, отдохнуть. Или вы что-то такое уже планировали?

По отдыха еще не планировал, даже не думал, честно говоря. И я говорил, что если говорить об отдыхе внутри страны, то, конечно, уже с определенным датам это будет более реалистично. А если говорить о путешествиях в другие страны, то это будет зависеть в том числе и от других стран, как они будут открывать свои воздушные ворота и допускать иностранных граждан к себе. Два самых популярных направления это Турция и Египет - и туда сейчас не летают. Они изолировались.

Видимо, в таких условиях очень сложно существовать авиакомпаниям. Есть ли риск банкротств авиакомпаний? Особенно меня волнуют украинские компании.

Конечно, риск есть. Все зависит от того, как долго продлится этот карантин и в каком формате, как долго мир будет тоже закрыт. Потому что ежедневно мы читаем в новостях, например, вчера или позавчера крупная компания NorwegianAir, одна из крупнейших в мире, тоже о банкротстве объявила. И так ежедневно, еженедельно по крайней мере, такая информация поступает, так как компании, если они не летают, а авиабизнес тем более не очень прибыльный, у него рентабельность низкая, а расходная часть высока. И поэтому он останавливается, если перестает летать.

А что может сделать государство такой ситуации? Возможно, как в случае с ПриватБанком было, национализировать компании? Будет у нас государственная авиакомпания МАУ, например.

Если говорить о помощи авиаперевозчикам, почти 4 миллиона долларов в гривневом эквиваленте выплачено им в качестве компенсации за выполнение чартерных рейсов, которые они осуществляли после начала карантина. Потому что они пустыми ехали в одну сторону, чтобы забирать туристов-украинцев. Поэтому мы за одно, второе, каждое кресло компенсируем. Это такая часть является помощью. Во-вторых, говорим с ними о возможной отсрочке выплат за портовые сборы, за навигационные сборы и тому подобное. Ну и последний такой пакет это, конечно, говорить уже о поддержке финансовой, о каких-то кредитах стабилизационных. Я инициировал этот вопрос, премьер-министр тоже поддерживает, должны с министерствами финансов и экономики разработать какие-то вещи. Он был немножко тяжелее, поскольку компании не имеют такого количества ликвидного под обеспечение имущества, а это является определенной проблемой. Будем сейчас смотреть, как решим.

Надеюсь, что получится спасти украинские авиакомпании, даже больше. Президент Владимир Зеленский предложил создать государственную авиакомпанию пассажирскую для внутренних перевозок на базе концерна "Антонов". Объясните эту идею, пожалуйста. Соглашаетесь ли вы с ней?

Правильный очень подход, мудрый. Концерн "Антонов", вы же видите, все мероприятия, когда летит грузовой самолет Мрия 225, все выходят его встречать. В то же время по пассажирских самолетах - на рынке они почти не пользуются спросом. Сами представители Антонова говорят, что "у нас на выставках первый вопрос: если у вас такие красивые самолеты, почему у вас в стране они не летают?".

"МоторСич", кажется, использует АНы?

Не очень в большом количестве. Очень ограниченное количество. А если брать опыт других стран, например, США на боингах постоянно летают и они являются основным заказчиком. И кроме этого пропагандируют эту идею и весь мир покупает боинги. Во Франции аэробус - тоже самое. Они у себя исключительно на аэробусах летают и продают, конечно. То есть, надо свой бренд, который ты продвигаешь, и продукт, начинать надо с того, что ты демонстрируешь, что ты ему доверяешь, обслуживаешь, используешь его.

Кажется, что автомобильные дороги это тоже часть вашей работы. И было анонсировано там премьер-министром, о создании 500 тысяч рабочих мест на строительстве новых дорог. Как эти рабочие места найти? Например, человек хочет устроиться на работу - куда ему идти, куда обращаться? В Министерство или куда?

500 тысяч этом речь шла, что будут созданы не только по строительству, так как именно по строительству там 150-160 тысяч ориентировочно. Это то, что с подрядными организациями информацию нашли. Я думаю, что за неделю мы эту информацию уже опубликуем на сайте с указанными регионами, куда можно обращаться. Собственно, в каждом регионе компании строительные, имеющие подряды и обслуживающие дороги, они сейчас будут на сезон набирать этих работников. А мы попробуем эту информацию объединить, унифицировать, чтобы на сайте можно было в удобный способ в одном месте все это увидеть.