Туск призвал поляков бойкотировать президентские выборы в мае

29 апреля, 2020, 11:31

Экс-глава Европейского Совета и бывший премьер-министр Польши, председатель "Европейской народной партии" Дональд Туск призвал граждан Польши не приходить на избирательные участки 10 мая, когда в стране пройдут президентские выборы

В своем видеообращении Туск сообщил, что сам уже принял решение не голосовать на предстоящих выборах, ведь власть не может обеспечить их безопасность, сообщает Reuters.

Кроме того, голосование по почте не гарантирует тайны волеизъявления.

"Простые правила приличия и порядочности не позволяют участвовать в том, что предлагает власть... Правящая партия ПиС должна разработать альтернативный план проведения выборов, который будет безопасным и в принципе справедливым", - подчеркнул Туск.

Правящая партия "Право и Справедливость" настаивает на проведении выборов в соответствии с ранее определенными сроками, несмотря на растущее число заражений коронавируса и смертей от осложнений.

Сейм уже одобрил проведение выборов президента с помощью почтового голосования.

Кроме того, ПиС предлагает внести изменения в Конституцию: в частности, предлагается отменить выборы, назначенные на 10 мая, продолжив президентский срок с текущих пяти до семи лет.

Первый тур президентских выборов в Польше запланирован на воскресенье, 10 мая 2020 года.

В Польше зарегистрировано 12089 случаев заболевания на коронавирус и 570 смертей от осложнений. В стране введен карантин, закрыты школы и большая часть магазинов, введен режим "все в масках".