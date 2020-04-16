В Польше партия власти предлагает отменить очередные выборы президента и продлить полномочия Дуды на два года

16 апреля, 2020, 11:18

В Польше предлагают изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Правящая партия "Право и справедливость" и партия "Порозуминня" подали закононопроект, которым предлагают изменить статью 127 Конституции и продлить срок президентской каденции до 7 лет. Сейчас срок каденции президента в Польше составляет 5 лет.

В проекте прописано, что изменение "будет применяться к сроку действующего президента Республики Польша" - Анджея Дуды, и что внесение этих изменений отменяет президентские выборы, запланированные на 10 мая, проведение которых оказалось под вопросом в связи с эпидемией коронавируса. В то же время после этого лицо, которое было президентом, не сможет повторно избираться на эту должность.

Напомним, нижняя палата Сейма Польши приняла в Избирательный кодекс поправки, позволяющие провести очередные выборы президента страны по почте в связи с карантином.