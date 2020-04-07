Сейм Польши принял заочное голосование на выборах президента
Большинство парламентариев поддержали законопроект, который позволяет провести голосование по почте, сообщает DW.
Теперь документ направлен в Сенат (верхнюю палату парламента), в котором больше половины мест занимает оппозиция. Ее представители выступают за перенос выборов.
В частности, представитель Гражданской коалиции Борис Будка заявил, что почта не сможет доставить бюллетени всем 30 миллионам избирателей вовремя, поскольку многие сотрудники находятся на больничном.
Один из сторонников переноса выборов вице-премьер Ярослав Говин подал в отставку. Он предлагал отложить голосование на два года из-за распространения коронавируса, внести изменения в Конституцию и продлить срок полномочий действующего президента с условием, что тот больше не будет выдвигать свою кандидатуру.
Нынешний президент Польши Дуда выступает кандидатом от правящей партии и лидирует в опросах общественного мнения.
Ранее оппозиционный кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блонская призвала бойкотировать выборы в Польше и сняла свою кандидатуру.
В Польше коронавирусом заразились более чем четыре тысячи человек, 107 умерли.
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