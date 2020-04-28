Беларусь обогнала Польшу по количеству больных коронавирусом

28 апреля, 2020, 16:54

В Беларуси зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на коронавирус COVID-19

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

"В Беларуси, по данным на 28 апреля, зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19 - это 7,5 процента от количества проведенных тестов", - говорится в сообщении.

За сутки количество инфицированных выросло на 919 человек, накануне прирост составил 826 человек.

По данным министерства, всего в стране от коронавируса умерли 79 человек, а выздоровели и выписаны 1 993 пациента.

Отмечается, что в стране уже проведено 161 028 тестов на COVID-19.

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Таким образом, Беларусь обогнала Польшу по количеству больных. На сегодняшний день в Польше инфицированы 12 089 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 апреля, количество подтвержденных случаев COVID-19 по всему миру составляет 3 064 895, среди которых 211 609 смертей и 922 581 случай выздоровления пациентов.