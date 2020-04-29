"Карантин так карантин": Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко "Велюр"

29 апреля, 2020, 11:50

Видео акции Ляшко обнародовал в Facebook.

"Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют", - написал Ляшко.

Экс-нардеп с единомышленниками "застроили" вход блоками, после чего красной краской написали на этой конструкции: "КАРАНТИН".

На окнах заведения активисты написали: "Закон один для всех".

Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.

Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.

Полиция пришла в ресторан Тищенко с проверкой по работе заведения во время карантина.

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